Prato 2010, si ricomincia. Duello con la Bagnolese

Si torna in palestra. Il primo match del girone di ritorno del massimo campionato di serie A1 maschile di tennistavolo vedrà, domani alle 20, lo scontro diretto al "Cicognini" (ingresso libero) tra il Circolo Prato 2010 e la Bagnolese. Il Circolo Prato 2010, dopo aver chiuso il girone di andata all’ultimo posto con 3 punti, cerca di recuperare proprio nella primo match del nuovo anno. Il vantaggio è che le altre squadre in lotta per la salvezza sono a distanza ravvicinata, con Norbello e Messina a quota 4, Servigliano 6 e proprio la Bagnolese, prossima avversaria dei lanieri, a quota 7.

Il team laniero si presenterà con i suoi tre stranieri, i russi Artemenko e Scackov e il greco Panagiotis, oltre al giovane Allegranza. All’andata finì 3-3 con la vittoria di Kirill Skachkov e due punti conquistati da Nikita Artemenko. Il team allenato da Csaba Kun potrà contare in questa occasione anche sul greco Panagiotis, che ha confermato la sua presenza.

"All’andata è stata una bella partita equilibrata e combattuta – spiega il vice presidente pratese, Giorgio La Rocca – i due giocatori russi hanno dimostrato il loro valore mentre il giovane Allegranza ha giocato una bella partita con il numero due italiano Piccolin. Per noi questa gara è fondamentale per la salvezza. Nelle ultime gare ci sono mancati i nostri stranieri e abbiamo subito delle sconfitte non previste. Ora ripartiamo con i top per rimanere in serie A1".