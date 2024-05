Prato per la Vita 2024: a Narnali un trionfo di solidarietà e sport

Prato, 29 maggio 2024 – La tappa di "Prato per la Vita" organizzata dalla Podistica Narnali ha riscosso un enorme successo presso la sede sociale del gruppo. Con oltre 150 partecipanti, l'evento ha dimostrato ancora una volta l'attrattiva e l'importanza di queste corse serali per la comunità locale. I corridori, con partenza libera dalle 19, si sono avventurati su un percorso attentamente presidiato, garantendo sicurezza e direzione per tutti i partecipanti.

Queste corse serali sono frutto della collaborazione tra varie società podistiche del territorio, coordinate dalla Uisp di Prato. Il circuito podistico itinerante, che ogni settimana cambia location, è diventato una tradizione amata e attesa da molti. La formula vincente prevede un costo di iscrizione di soli 2 euro, e tutto il ricavato, al netto delle spese organizzative, viene devoluto in beneficenza. Beneficenza e inclusività Gli introiti dell'evento vengono destinati a due nobili cause: la San Vincenzo de’ Paoli, che fornisce aiuti economici alle persone in difficoltà, e l’Asd Special Team Onlus, un'associazione che promuove lo sport e l'inclusività.

Queste organizzazioni benefiche rappresentano il cuore pulsante della manifestazione, dimostrando come lo sport possa essere un potente veicolo di solidarietà. Percorsi per tutti L'evento offre percorsi adatti a tutti i livelli di preparazione: un percorso principale di 8/9 km per i più allenati e una mini camminata di 4/5 km per coloro che preferiscono una sfida meno impegnativa. Questa inclusività permette a chiunque di partecipare, rendendo la manifestazione accessibile e coinvolgente per un ampio pubblico.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 30 maggio all'ex ippodromo. A seguire, altre entusiasmanti tappe si svolgeranno: 4 giugno a Vergaio 6 giugno a Kepos 11 giugno a Figline "Prato per la Vita" continua a essere un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del podismo e per chiunque voglia contribuire a cause benefiche attraverso lo sport. L'entusiasmo e la partecipazione dimostrati in questa tappa sono un segno positivo della forza e della solidarietà della nostra comunità. Invitiamo tutti a unirsi a noi nei prossimi eventi per continuare a correre insieme per una buona causa.