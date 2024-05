Prato per la vita, la tappa di Iolo

Prato, 11 maggio 2024 – La struttura di attività atletica Uisp in collaborazione col Circolo Back out di Jolo, con partenza libera dalla 19.30 alle 20.15, ha allestito la terza tappa del circuito podistico itinerante denominato "Prato per la vita". Si ripropone la formula con iscrizione a 2 euro, incasso che una volta sottratte le spese organizzative, sarà devoluto alla "San Vincenzo de’Paoli" per dare aiuto economico alle persone bisognose ed alla "Asd Special Team Onlus" che opera promuovere sport e inclusività.

Percorso di 8 Km e mini camminata di 4 Km. Ottima la partecipazione per questo allenamento collettivo serale. Il prossimo appuntamento è per il 14 maggio a Poggio a Caiano, sempre con partenza libera dalle 19.30 alle 20.15. I successivi a: 16 maggio Mezzana 21 maggio Borgonuovo 23 maggio Seano 28 maggio Narnali 30 maggio ex ippodromo 4 giugno Vergaio 6 giugno Kepos 11 giugno Figline Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.