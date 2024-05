Prato per la vita, la tappa di Seano

Prato, 23 maggio 2024 – La Asd Jolly Runners, con partenza e arrivo presso la loro sede sociale di Seano, ha organizzato l'edizione 2024 di "Prato per la Vita". L'evento, già noto tra gli appassionati di podismo, ha dovuto affrontare una sfida imprevista: l'alluvione ha infatti danneggiato il ponticino adiacente al parco Quinto Martini, rendendolo inaccessibile ai podisti che non hanno potuto godere delle sue affascinanti sculture a cielo aperto. Tuttavia, gli organizzatori hanno prontamente risolto la situazione, ripiegando su un percorso classico ma più impegnativo, che si snoda per le vie collinari per un totale di 8 km, con un'opzione ridotta a 4 km per i camminatori.

La partecipazione è stata buona, mantenendosi in linea con le edizioni precedenti, segno di un crescente interesse e di una comunità sempre più affezionata a queste iniziative. Questo successo è frutto della collaborazione con le società podistiche del territorio e della UISP di Prato, che organizza il tradizionale circuito podistico itinerante, cambiando il luogo di partenza ogni settimana. La formula del circuito itinerante, con un costo di iscrizione di soli 2 euro, si è dimostrata vincente negli anni, attirando numerosi partecipanti. Gli introiti, una volta coperte le spese organizzative, vengono devoluti alla San Vincenzo de’ Paoli, per supportare economicamente le persone bisognose, e alla Asd Special Team Onlus, che promuove lo sport e l'inclusività.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 28 maggio a Narnali, seguito da una serie di eventi: 30 maggio all'ex ippodromo 4 giugno a Vergaio 6 giugno a Kepos 11 giugno a Figline La manifestazione si avvale anche della collaborazione della Ets Regalami un sorriso che si occupa del servizio fotografico, immortalando i momenti salienti delle corse e contribuendo alla raccolta fondi per beneficenza.

"Prato per la Vita" non è solo una serie di corse serali, ma una vera e propria celebrazione della solidarietà e dello spirito di comunità, dove lo sport diventa un mezzo per fare del bene e promuovere valori importanti come l'inclusività e l'aiuto reciproco. Grazie alla dedizione degli organizzatori e alla partecipazione entusiasta dei podisti, questa iniziativa continua a crescere, consolidando il suo ruolo nel panorama delle manifestazioni sportive e solidali della regione.