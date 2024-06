Prato per la vita, la tappa firmata Kepos

Prato, 5 giugno 2024 – La Kepos di Prato, che da anni si dedica ai servizi socio-educativi per la disabilità, ha recentemente ospitato una delle tappe più sentite e partecipate di "Prato per la vita". L'evento, dalla sede sociale in via Arcangeli, ha visto la partecipazione di 110 appassionati di corsa, tutti pronti a mettersi in cammino lungo il percorso vigilato dai volontari. Queste corse serali sono il frutto di una collaborazione virtuosa tra le società podistiche locali e la Uisp di Prato. Questo sodalizio ha dato vita a un circuito podistico itinerante che, ogni settimana, cambia luogo di partenza, creando un vero e proprio appuntamento fisso per gli amanti della corsa. La formula è semplice ma efficace: iscrizione a 2 euro, con l'incasso devoluto, dopo aver coperto le spese organizzative, alla San Vincenzo de’ Paoli per supportare le persone bisognose, e alla Asd Special Team Onlus, impegnata a promuovere lo sport e l'inclusività.

Il percorso offerto ai partecipanti spazia dagli 8 ai 9 km, con un'opzione più breve di 4-5 km per i meno allenati o per chi preferisce una camminata rilassante. La tappa presso la Kepos ha confermato l'alto livello di partecipazione e l'entusiasmo che queste iniziative riescono a suscitare nella comunità locale.

I prossimi appuntamenti del circuito "Prato per la Vita" sono già fissati: il 6 giugno a Vergaio e la tappa finale l'11 giugno a Figline. Entrambe le occasioni promettono di essere altrettanto coinvolgenti e di successo, con l'obiettivo di raccogliere fondi per cause nobili e di continuare a promuovere i valori dello sport e della solidarietà. Il servizio fotografico dell'evento è stato curato dalla Ets Regalami un sorriso, che attraverso le immagini riesce a catturare e trasmettere l'essenza di queste manifestazioni, contribuendo a sensibilizzare il pubblico e a raccogliere fondi per la beneficenza. Grazie a eventi come "Prato per la Vita", la città di Prato continua a dimostrare il proprio impegno verso il sociale, unendo la passione per lo sport alla volontà di fare del bene, creando così un circolo virtuoso che arricchisce l'intera comunità.