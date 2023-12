Premier Padel, ecco il tour 2024: ci sono anche Roma, Genova e Milano

Roma, 19 dicembre 2023 – Una nuova era. Premier Padel – il circuito governato dalla International Padel Federation presieduta da Luigi Carraro - ha annunciato il calendario del tour 2024 che comprende 25 tornei in 18 diversi paesi e copre 5 continenti. E si tratta di una svolta epocale perché lo sport della 'racchetta corta' per la prima volta avrà un unico circuito professionistico d'elite e, sempre dal prossimo anno, un solo ranking FIP (determinato dai punteggi di Premier Padel e di Cupra Fip Tour) per i migliori giocatori e le migliori giocatrici al mondo. L'annuncio dell'attesissimo, nuovo calendario dopo la straordinaria chiusura della stagione 2023 qui da noi a Milano, è arrivato oggi e include nuove destinazioni in Medio Oriente, Sud America ed Europa e il ritorno alle sedi storiche dello Stade Roland-Garros e del Foro Italico. La stagione inizierà il 26 febbraio 2024 con il Riyadh P1, che si svolgerà nell'ambito della Saudi Arabia's Riyadh Season, e sarà immediatamente seguito dal Qatar Major. Il tour si sposterà poi in Messico e Venezuela in Sud America prima di arrivare a Bruxelles e Andalusia in aprile e maggio. In seguito, il tour tornerà in Sud America - con la prima visita del Premier Padel in Paraguay e Cile. Il tour torna poi in Europa in giugno e luglio, prima di una pausa di metà stagione in agosto. La stagione riprende in Europa e nel Medio Oriente - con nuove sedi Premier Padel Rotterdam, Dusseldorf,, Svezia, Dubai e Kuwait City, con altri tornei previsti in nuove località, prima che il Milano P1 chiuda la parte principale della stagione, come ha fatto negli ultimi due anni.

Il calendario

Le tappe italiane saranno tre: il Major del Foro Italico dal 17 al 23 giugno, poi il P2 di Genova dal 15 al 21 luglio e, infine, il P1 di Milano dal 2 all'8 dicembre. Per capire meglio, il Major è paragonabile a uno Slam di tennis (sono 4) il P1 è identificabile in un Master 1000, mentre il P2 si puà paragonare a un Master 500 del circuito ATP.

Il calendario 2024 (sul sito www.padelfip.com tutte le info e le date) si concluderà con la prima edizione in assoluto delle Premier Padel Tour Finals che si svolgeranno a Barcellona dal 18 al 22 dicembre 2024 e vedranno le coppie meglio classificate maschili e femminili contendersi il trofeo finale della stagione. Il tutto per uno sport che, soltanto con questo circuito viene trasmesso in 180 paesi nel mondo con 150 milioni di famiglie raggiunte e un numero da capogiro su youtube: 25 milioni di visualizzazioni in due stagioni.

La svolta si è avuta nell'agosto 2023, quando Qatar Sports Investments (QSI) insieme alla International Padel Federation (FIP), con il sostegno della Professional Padel Association (PPA) e della International Padel Players Association (IPPA), hanno annunciato il raggiungimento di un accordo storico con Damm, proprietario di Setpoint Events che organizza il World Padel Tour (WPT), per l'acquisizione da parte di QSI del WPT e la creazione di un unico tour mondiale di padel professionistico - chiamato Premier Padel – governato dalla FIP.

Nasser Al-Khelaïfi, Presidente di Premier Padel ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il nostro attesissimo calendario 2024. Quest'anno sarà la prima stagione del nuovo tour unificato Premier Padel, che porterà questo sport a un livello superiore, sia per i giocatori, che poniamo al centro del nostro tour, sia per l'intero ecosistema del padel. Non vediamo l'ora di vedere Premier Padel entusiasmare e ispirare i fan nelle nostre fantastiche località consolidate, ma anche nei mercati emergenti di tutto il mondo, mentre cerchiamo di far crescere questo sport in ogni modo. Il 2024 sarà un anno di riferimento per Premier Padel, mentre continuiamo con orgoglio a costruire uno dei tour più emozionanti dello sport globale”.

Luigi Carraro, Presidente della International Padel Federation ha dichiarato: “La stagione 2024 segna l'inizio di una nuova era per il Premier Padel, in quanto il tour si espande a 25 tornei che si svolgono in 5 continenti - e diventa veramente il primo tour professionale globale del padel. Insieme alle nostre Federazioni Nazionali, siamo lieti di vedere questo sport aumentare il pubblico e i partecipanti in tutto il mondo, mentre il tour visita nuove città e paesi ispirando le nuove generazioni. Alla Federazione Internazionale di Padel siamo orgogliosi di creare un'eredità straordinaria e di costruire un futuro fantastico per il nostro sport, con i giocatori al centro dell'organizzazione del tour. Ci auguriamo che il 2024 sia la stagione più emozionante per il Premier Padel e anche per lo sport del padel."