Prendetevi la semifinale!. I Diavoli al Mirabello sfidano i Rangers

Nella terza giornata di Coppa Italia il Valorugby torna al Mirabello per ospitare i Rangers Vicenza, allenati dal pluri-scudettato Cavinato e dall’ex azzurro Minto. Una vittoria lancerebbe i Diavoli nelle semifinali di coppa con due giornate di anticipo.

Kick off alle 14.30. Arbitra Merli, di Jesi.

Nella classifica del girone A, Valorugby e Petrarca sono in ampia fuga con dieci punti in due giornate; Colorno deve ancora scontare il turno di riposo e con il suo unico punticino è pressoché tagliato fuori, mentre Rangers e Lyons sono tuttora a quota zero ma hanno tre partite a disposizione per tentare l’exploit. Un successo sui vicentini, in forte crescita rispetto alla scorsa stagione, darebbe fin da oggi ai Diavoli di Farolini, come detto, la certezza matematica del passaggio in semifinale, dove i granata troverebbero una delle prime due dell’altro girone e cioè Rovigo, Viadana o Fiamme Oro.

Schieramento leggero ma non troppo quello scelto dallo staff granata, con sei under 23 (Esposito, Pisicchio, Mazzanti, Mirenzi, Cuoghi e Pagnani) e non più di due stranieri (Leituala e Renton) come richiesto dal regolamento di Coppa eppero’ con un profilo comunque di alto livello. Pescetto è in mediana con Renton, torna Tuivaiti (si pronuncia con l’accento sulla seconda i) e in campo entrambi i Rimpelli brothers: Daniele titolare, Davide in panchina.

Assenti, ben giustificati, i due capitani, entrambi in nazionale: Bertaccini sarà in tribuna a Udine con la divisa azzurra dell’Italia che oggi affronta i Pumas argentini (ore 18.40, diretta Tv8 e Sky Sport Uno); Dell’Acqua va in campo stamattina a Hong Kong con la maglia numero 6 del Brasile, la patria di sua madre (live alle 9 su Rugby Pass e youtube). Assente pure Garziera, che si trova ai Caraibi con la selezione Italia Classic per il World Rugby Classic, torneo over 35.

I Rangers schierano una formazione impreziosita dai grandi ex azzurri Vunisa e Traore nel XV titolare e da Panunzi in panchina.

Coppa Italia, terza giornata: ieri sera Colorno-Lyons; oggi ore 14.30 Rovigo-Fiamme Oro, Valorugby-Rangers, Lazio-Viadana. Riposano Petrarca e Mogliano.

Classifica: Valorugby 10 punti, Petrarca Padova 10, Hbs Colorno 1, Rangers Vicenza 0, Lyons Piacenza 0.

Marco Ballabeni