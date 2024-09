Primo test per i Cavalieri

Domani alle 19,30 a Sesto Fiorentino, presso l’impianto di Querceto. Ecco data, ora e luogo del primo impegno stagionale dei Cavalieri Union, che per la prima volta da diversi anni a questa parte si apprestano ad iniziare la stagione senza disputare alcun test amichevole contro formazioni rivali. Si comincia quindi con una partita "in famiglia", quella fra i giocatori della prima squadra che si terrà per l’appunto domani e che dovrebbe coinvolgere anche la formazione "cadetta" che fra non molto debutterà nel campionato di Serie B (dopo aver conquistato la promozione al termine della scorsa annata agonistica).

Gli uomini di coach Alberto Chiesa hanno del resto ripreso gli allenamenti sul finire dello scorso mese e la priorità in questo momento è quella di raggiungere la condizione fisica ottimale.

Anche perché fra dieci giorni si partirà con quello che sulla carta si preannuncia già come la partita più impegnativa della stagione: alle ore 15,30 del 21 settembre prossimo, a Iolo, capitan Puglia e compagni debutteranno infatti in Coppa Italia contro l’ostico Vicenza, in una sfida da dentro o fuori. Si tratta infatti dei vicentini che disputeranno la Serie A Elite (e tra le cui fila milita il rugbista pratese ed ex-Cavaliere Emanuele Trechas) a partire con i favori del pronostico, anche alla luce delle due vittorie colte negli ultimi due scontri diretti (ossia le semifinali playoff della Serie A 2022/23).

Una volta andato in archivio quell’impegno, qualora i Cavalieri non dovessero passare il turno si profilerebbero due settimane di pausa prima dell’esordio in campionato fissato per il 13 ottobre prossimo contro Capitolina.

Non è da escludere, in quel caso, che coach Chiesa possa prevedere un’amichevole per tenere alto in ritmo in vista dell’inizio della Serie A1 2024/25. Ma si tratta di un’eventualità: nel mirino del gruppo ci sono le prime due sfide di Roma e di Iolo e gli allenamenti stanno andando in quella direzione.

Da seguire con attenzione anche la prima uscita casalinga in campionato: nella seconda giornata del torneo, la prima al Chersoni, i "tuttineri" affronteranno il Rugby Paese di Leonardo Della Ratta e per il giocatore pratese sarà la prima volta a Prato da avversario.

g. f.