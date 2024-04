Maliseti Seano

0

Viareggio Calcio

2

MALISETI SEANO: Mardale, Badiani, Menichetti A., Bambini, Peschi, Robi, Cavalieri C., Picchianti, Silva Reis, Rudalli, Sinteregan. A disp.: Corradi, Baldi, Menichetti F., Asara, Llana, Paoli, Perillo, Aiazzi, Shiqeri. All.: Di Vivona.

VIAREGGIO : Carpita, Ricci, Sapienza, Pizza, Benedini, Bertacca, Benassi, Minichino, Brega, Marinai St., Chicchiarelli. A disp.: Santini G., Belluomini, Benedetti D., Fazzini, Coppola, Nelli, Scaranna, Ceciarini, Santini M. All. Santini S.

Arbitro: Giovanili di Arezzo.

Reti: 53’ Bertacca, 70’ Belluomini.

Il Maliseti Seano dice addio al campionato di Promozione perdendo 2-0 contro un agguerrito Viareggio fra le mura amiche. Finisce quindi con una giornata di anticipo una stagione decisamente sfortunata per i colori amaranto, che non sono mai riusciti a risollevarsi dai bassifondi, pur giocando anche buone partite, come del resto il primo tempo contro la capolista bianconera.

Primo tempo che, peraltro, si chiude a reti inviolate fra i malumori dei tantissimi tifosi ospiti accorsi a sostenere il Viareggio per cercare di dare ai giocatori il giusto stimolo per raggiungere l’Eccellenza.

Nella ripresa, complici le notizie in arrivo dagli altri campi, il Viareggio si sveglia e passa in vantaggio al 53’ con Bertacca, imprimendo una prima svolta al match. Passano pochi minuti e arriva anche il raddoppio di Belluomini che spegne definitivamente le velleità dei ragazzi allenati da Di Vivona.

Nel finale, per la verità, c’è anche il tempo di vedere il palo colpito da Asara, che manca la chance di riaprire questa partita nei minuti conclusivi. Ai fini della salvezza del Maliseti Seano, in realtà, non sarebbe cambiato nulla comunque, perché i pratesi avevano bisogno di due vittorie nelle ultime due partite per sperare di agguantare miracolosamente i play out.

L.M.