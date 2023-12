Pugilato. Parata di campioni oggi a Montecchio Oggi alle 17.30 al PalaDionigi di Montecchio, Miami Boxing di Fano e S.E.P. di Vallefoglia presentano i migliori pugili dilettanti delle Marche. Tra gli incontri, Guiducci vs Di Rocco, Dominici vs Mariani, Ascione vs Pagliuso e Keci vs Cojocari. Sponsor Cimas Ristorazione e Battistelli Compressori.