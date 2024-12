Rally della Fettunta: due giorni di sport e spettacolo tra le strade del Chianti

Le strade del Chianti ancora una volta suggestiva cornice per due giornate di sport e spettacolo. Oggi e domani vi si corre la 45a edizione del "Rally della Fettunta" organizzato dalla Valdelsa Corse in collaborazione con Scuderia Motor team e il sostegno di Aci Firenze, dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano Val di Pesa, oltre a quello di tanti sponsor.

Al via 67 equipaggi (53 vetture nelle moderne e 14 nel XVII Rally storico) e ben cinque piloti che sono stati già vincitori della corsa: il sancascianese Alessandro La Ferla, con Giacomo Matteuzzi, che cerca il bis dopo il successo dello scorso anno; il reggiano Luciano D’Arcio, già a segno nel 2016, 2017 e 2019; il veneto Mattia Targon (2022); i montecatinesi Paolo Moricci e Paolo Garavaldi (2012); e il grossetano Francesco Paolini (2018).

Il Rally Storico propone un parterre di vetture che rimanda ai fasti degli anni ’70 e ‘80: la Lancia Delta HF Integrale 16v di Fabio Garzotto; le Porsche 911 di Rino Muradore e Riccardo Bianco; l’Audi Quattro di Elio Tinello De Caneva e l’Alfa 33 4x4 di Lio Tommi che fu icona dei rally in Toscana di 30-40 anni fa. Al via anche Fei-Pistolesi su una Peugeot 205 Gti 1.9 e le Opel Kadett Gsi di Gargani-Sanesi e Lombardi-Marchi.

"Siamo certi di offrire ancora una volta un prodotto sportivo che per due giorni farà appassionare equipaggi e spettatori – dichiara il presidente della Valdelsa Corse Federico Feti, al vertice dell’organizzazione insieme a Marco Piazzini e Matteo Corti -; colgo l’occasione per salutare il ritorno in gara del nostro amico e vicepresidente Alessandro Montermini".

Partenza da Barberino Val d’Elsa oggi alle ore 15 e arrivo domani a Tavarnelle Val di Pesa in piazza Matteotti dalle ore 16; prove speciali oggi a Sambuca (due passaggi, ore 15,25 e 17,40) e domani a Cortine (tre volte: 8,40, 12 e 15,25), Pietracupa (9,15 e 12,35) e Campoli (9,55 e 14,35). www.valdelsacorse.it.