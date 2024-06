Rally di Reggello show. Rusce chiude primo. Sandro La Ferla secondo

Avvincente, spettacolare, ricco anche di spunti tecnici. Si è concluso con successo il 16° Rally di Reggello-Figline e Incisa Valdarno, organizzato da Reggello Motor Sport in collaborazione con Aci Firenze e Aci Storico. Una gara che ha visto il successo del reggiano Antonio Rusce, in coppia con l’esperto Sauro Farnocchia, su una Skoda Fabia RS. Sotto la bandiera a scacchi secondo posto per il fiorentino Alessandro La Ferla, in coppia con Pellegrini, il driver di San Casciano Val di Pesa, autori di una notevole progressione nella sfida di domenica. Al terzo posto i pistoiesi Gasperetti e Ferrari (Citroen C3 Rally2), insieme agli aretini Roberto Cresci e Fabio Ciabatti (Skoda Fabia R5 Evo), giunti quarti. La top five è stata firmata dal pisano Carlo Alberto Senigagliesi, in coppia con Lupi, anche loro su Skoda.

Tra le vetture storiche successo per il sempreverde pratese Brunero Guarducci, in coppia con Bazzani su una Bmw M3. Al termine cerimonia di premiazione per tutte le categorie e appuntamento alla prossima edizione.

F. Que.