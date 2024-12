Rambaldi e Maurelli, gioie più grandi. Dalle Olimpiadi i successi maggiori. Luca e Alessia sul podio di Parigi

di Mario Tosatti

Un 2024 sportivo che ha visto Ferrara protagonista alle Olimpiadi di Parigi. L’anno che si sta concludendo, sicuramente sarà ricordato dal mondo dello sport per l’appuntamento a cinque cerchi, dove sono arrivate medaglie anche per atleti ferraresi. La prima gioia è stata quella di Luca Rambaldi, che ha conquistato una medaglia d’argento nel canottaggio, lo scorso 31 luglio al bacino remiero di Vaires-sur-Marne. Luca aveva un ‘conto da saldare’ con il passato: salito sull’imbarcazione azzurra nell’ultimo periodo, deciso a migliorare quel quinto posto ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, disputatisi nel 2021, sempre nel quattro di coppia. Una cronaca della gara che si è conclusa con una grande prova dell’equipaggio azzurro, conquistando un secondo posto che vale un argento. Un podio che mancava da 16 anni per una barca dalla grande storia olimpica. Luca Rambaldi era già salito sul tetto del mondo ai Campionati Mondiali di Plovdiv nel 2018 e da allora inseguiva la consacrazione olimpica, anche nel ricordo di Filippo Mondelli, amico e compagno di barca nella vittoria iridata, scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. Nei mesi successi alle olimpiadi Luca Rambaldi ha ricevuto diversi riconoscimenti dalla città di Ferrara, inoltre, si è prestato per alcuni incontri con le scuole. Una grande emozione è stata anche quella di Alessia Maurelli, cresciuta nell’Associazione Ginnastica Estense Putinati, che da capitana della formazione di ginnastica ritmica ha conquistato la medaglia di bronzo. Una finale che ha visto la vittoria della Cina, seguita da Israele e terza Italia. Sul podio grande gioia per le ‘Farfalle’, che si sono confermate tra le migliori formazioni al mondo. Per Alessia era la terza partecipazione olimpica, riuscendo a bissare la medaglia di bronzo conquistata alle olimpiadi di Tokyo 2020. Una gioia a cui si è aggiunta anche la grande sorpresa e fuori programma della proposta di matrimonio del compagno Massimo, che si è messo in ginocchio dopo la cerimonia di premiazione, chiedendole di sposarlo. Per Alessia un ’sì’ che significa anche il ritiro dall’attività agonistica, a chiusura di una carriera ricca di titoli nazionali e internazionali, impreziositi dai due bronzi olimpici. A Parigi nessuna medaglia per la giovane ferrarese Marta Bertoncelli, che si è dovuta fermare in semifinale nella canoa slalom categoria C1. Marta Bertoncelli nella sua gara era partita subito decisa, ma al decimo cancello, complice un errore, ha condizionato negativamente la sua discesa. Per lei era la seconda partecipazione olimpica, nel 2021 ha conquistato il pass olimpico a Tokyo, dove ha chiuso al quindicesimo posto sempre nello slalom C1. Un risultato che a Parigi non è riuscita a migliorare. La giovane ferrarese, inoltre, ha poi gareggiato nella esordiente specialità del Kayak Cross, per la prima volta ai giochi olimpici. Bertoncelli, dopo la prova a cronometro ed aver superato i quarti di finale, si è fermata agli ottavi di finale del kayak cross, salutando così le Olimpiadi di Parigi. Un futuro che per la giovane canoista sembra ancora in prospettiva regalare nuovi obbiettivi e chissà, magari una terza olimpiade con vista su Los Angeles. Un 2024, quindi, dalle grandi emozioni sportive per Ferrara e che ci si auspica di vivere ancora nel 2025.