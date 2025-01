Rari Nantes, il giro di boa. E’ il momento del riscatto

Nella quattordicesima giornata del campionato di A1 – la prima del girone di ritorno – la Rari Nantes Florentia scende in vasca oggi alle 18 alla piscina Nannini di Bellariva contro il Posillipo: la sfida più sentita per il settebello biancorosso che in passato ha avuto quasi sempre nei napoletani gli avversari più temibili nella corsa allo scudetto. All’andata la partita si chiuse con un pareggio (8-8) che lasciò a bocca amara i gigliati che erano stati in vantaggio dall’inizio sino a 46’’ dal fischio finale. In quella gara eccelse il centrovasca rarino Stefano Sordini, attuale top scorer della squadra con 28 reti, che realizzò una sorprendente cinquina.

Oggi il Posillipo è ottavo in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con 138 gol fatti e 134 subiti; la Rari, invece, è decima a -5 (4, 2, 7) con una più ampia differenza reti (127, 177), il che rende più incerta – e per certi versi in salita – la gara di oggi. Come afferma Luca Minetti, l’allenatore che molte di quelle lontane sfide le ha vissute di persona essendo stato dal 2005 al 2014 portiere della Rari: "Troveremo una squadra notevolmente più forte di quella dell’andata, ha recuperato gli stranieri, trovato i giusti equilibri ed è tornata sui suoi standard. Va detto, però, che Florentia-Posillipo non è mai una partita banale per cui se scenderemo in acqua con la grinta giusta potremo affrontarla senza presunzione ma anche senza timori".

Nella scorsa giornata di campionato i campani hanno pareggiato in casa (10-10) con la forte Ortigia Siracusa mentre la Rari ha subito a Trieste una netta sconfitta (15-8) commettendo molti errori; oggi, quindi, oltre alle forti motivazioni per affrontare una squadra di rango, avrà anche una carica in più dettata dalla voglia immediata di riscatto.

Franco Morabito