Rari Nantes, missione A1. Dopo le delusioni del 2023

Per la Rari Nantes Florentia è l’anno della rivincita: sette vittorie su sette e il primo posto in classifica, a pari punti col Bogliasco, nel girone nord della serie A2. Brucia ancora, infatti, l’esito della passata stagione quando la serie A1 sfumò (13-10) a Camogli nella finalissima dei play off promozione che fu molto discussa per presunti errori arbitrali. Confermato in panchina Luca Minetti, la squadra è stata rinforzata con gli innesti del centroboa Giacomo Cardoni proveniente dal Palermo, l’attaccante Carlo Di Fulvio in arrivo dal Pescara, e dei difensori Cesare Mancini, anche lui ex Pescara, e Marco Stocco dal Brescia. Per il resto, confermata in blocco tutta la rosa uscente: dal capitano Di Fulvio a Generini, Sordini, Benvenuti, De May, Calamai, Turchini, Borghigiani, Chemeri, e il portiere Sammarco, questi ultimi due finora ai box ma prossimi al rientro. Nel frattempo a difendere i pali sono stati Massimiliano Cicali, di ritorno dal Bologna e Giuseppe Gioia, protagonista della seconda parte dello scorso campionato. Le scelte fatte stanno già producendo i loro effetti: da quello che si è visto finora, sino alla fine potrebbe essere una sfida a due col Bogliasco, anch’esso a punteggio pieno.

Un primo verdetto arriverà a breve, il 13 gennaio, quando alla piscina di Bellariva sarà in programma proprio lo scontro diretto. "La squadra, pur mantenendo l’organico dello scorso anno, è stata rinforzata con arrivi importanti – conferma Andrea Pieri, storico presidente del club biancorosso – e sta già dimostrando il suo valore. L’aspettativa è quella che, dopo i torti arbitrali della finalissima, possa finalmente tornare in A1: sarebbe il modo migliore per festeggiare i 120 anni della Rari, unica società in Italia a primeggiare nel nuoto, nella pallanuoto e nel sincro".

Franco Morabito