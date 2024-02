Rari show, caccia al 13. Oggi a Bellariva (ore 18) il big match con Torino

Alla caccia del tredici. Oggi con inizio alle 18 alla piscina Nannini di Bellariva, nella seconda di ritorno del campionato maschile di A2 di pallanuoto la Rari Nantes Florentia affronterà il Torino Reale Mutua 1981 nel big match della giornata fra i biancorossi finora imbattuti, a punteggio pieno e solitari al comando della classifica con 36 punti, e i piemontesi, terzi a -8. Sarà un testa a testa fra due delle tre squadre del girone nord (l’altra è il Bogliasco a -5 dalla Rari) con le carte in regola per puntare alla promozione in A1.

Oltre alla classifica anche i numeri ci dicono che sarà spettacolo: fiorentini e torinesi, infatti, vantano il primo e il secondo miglior attacco del girone. All’andata finì 12-10 per la squadra di Minetti che oggi potrà contare sulla formazione al completo grazie al rientro di Di Fulvio, Cicali, Generini e Chemeri. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale you tube della Rari. Gara casalinga anche per le Rari Girls di Aleksandra Cotti, che domani alle 16 a Bellariva cercheranno la vittoria contro il fanalino di coda Agepi Ostia.

f.m.