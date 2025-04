Raul Rivero torna alla Fortitudo Bologna: doppio ruolo da lanciatore e allenatore

A volte ritornano, come nelle favole. Partiamo dalla notizia: Raul Rivero (nella foto Ferrini) torna a Bologna e giocherà nella Fortitudo. Il pitcher, che sbarcò in Italia nel 2013, è stato protagonista di cinque scudetti, due Coppe dei Campioni e quattro Coppe Italia. Se c’è un lanciatore sul quale fare affidamento, a dispetto dell’età, lui c’è.

Perché favola, si diceva? Perché un anno fa, Raul, aveva trovato un accordo con San Marino: avrebbe dovuto lanciare per il club del Titano, storico rivale della Fortitudo. Poi qualche problemi e Raul non si è mosso da casa sua. Così ora torna, per un doppio ruolo: sarà il lanciatore d’esperienza. Ma, in prospettiva, ricoprirà anche il ruolo di allenatore dei lanciatori. Quell’incarico che fino allo scorso anno era sulle spalle di Fabio Betto, oggi manager, con Daniele Frignani come giemme.

E oggi, la Fortitudo Unipol si presenterà nella sede di ConfCommercio Ascom, per raccontare gli obiettivi di un 2025 che, grazie a Raul, parte con il piglio giusto.

a. gal.