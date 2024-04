Ricky Bukry vince il prestigioso Nepi-Etruria. Solo un ko ai punti in finale frena Coppolaro

Una vittoria, un secondo posto e tanta esperienza. Questo il bilancio per la Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli al Torneo Nepi-Etruria 2024 di Firenze, giunto alla sua seconda edizione dopo la decisione di Boxe Mugello e Boxing Club Firenze di unire le forze e rendere le due prestigiose manifestazioni pugilistiche il più grande torneo di boxe in Toscana. Come del resto hanno confermato i numeri: 419 atleti iscritti, in rappresentanza di 103 società di cui ben 46 da fuori regione, che nell’arco di quindici giorni alla fine ha visto salire sul ring 378 pugili di 94 società diverse, per 276 combattimenti complessivi. Insomma, un vero successo dentro e fuori dal quadrato delimitato con le corde, oltre 200 spettatori a serata, con tanti ragazzi e ragazze che si sono messi in mostra come futuri protagonisti anche in ambito internazionale. "In un torneo così lungo, si è dipanato in due mesi, i numeri del pubblico sono veramente un qualcosa di eccezionale – ha commentato Giancarlo Piermaria della Pugilistica Sanseverino Scardigli – e che dimostra che il pugilato non è morto, ma più semplicemente che il pubblico necessita di spettacoli qualitativamente validi, come stato il caso di questa seconda edizione, che è stata anche la dimostrazione di come le società pugilistiche unendo le forze possano dar vita a manifestazioni degne dei migliori scenari pugilistici stranieri".

Tornando al piano più prettamente sportivo la società empolese si è aggiudicata il torneo nella categoria Elite 60 chilogrammi grazie a Ricky Bukry che, dopo aver conquistato la finale con cuore e determinazione contro un ostico avversario che con le sue lunghe leve rispondeva colpo su colpo, si è aggiudicato il titolo facendo suo il ’derby’ di finale contro Stefano Bettiol della Leonica Boxing Club di San Pierino. Nella finalissima Schoolboys 52 kg, invece, Lorenzo Coppolaro si è invece dovuto arrendere solo ai punti. Per quanto riguarda gli altri portacolori empolesi, invece, la corsa di Kandle Koffi Charles (Elite 80 Kg) si è fermata ai quarti, mentre quella di Giorgio Scardigli (Elite 75 kg) è terminata in semifinale. Per motivi familiari, infine, alla fine Mattia Robucci (Elite 80 kg) non ha potuto partecipare, così come Niko Patrinostro (Elite 75 kg), costretto al forfait per questioni personali. Per un infortunio alla mano, invece, non è potuto salire sul ring Christian Borracchini, campione toscano 2023 nella categoria Elite 71 kg.

Si.Ci.