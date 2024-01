"Risultati e classifiche della 17ma giornata di Serie A1 e 5a giornata di Serie A2: Forte in testa, Cgc domina la Serie A2" La 17ma giornata di Serie A1 vede il Forte in testa alla classifica con 46 punti, seguito dal Trissino a 44. In Serie A2, il Cgc è al comando con 12 punti.