Ritmica, Aphrodite Cup. Ginevra Bindi prima medaglia internazionale: è bronzo alle clavette in Grecia

Ginevra Bindi, giovane ‘farfalla’ in forza alla Ginnastica Falciai, è tornata da Atene con una medaglia di bronzo conquistata alle clavette all’Aphrodite Cup svoltosi dal 20 al 23 marzo in Grecia, dove la giovane aretina ha indossato, per la prima volta, i colori azzurri in campo internazionale. Ginevra ha presentato il programma completo a quattro attrezzi: cerchio, palla, clavette e nastro. Bellissimo sesto posto nell’all around, ha poi conquistato la partecipazione a ben due finali di specialità: nastro e clavette. Domenica Gingy, così la chiamano affettuosamente tutti, ha sfoderato una grinta particolare in pedana nel suo esercizio alle clavette, sulle note del "suo calabrone". La prova le ha valso la conquista del podio, dal quale è scesa con la medaglia di bronzo al collo. "Sono felice" ha commentato Ginevra con gli occhi che le brillavano e lo ha ripetuto a tutti coloro che dall’Italia le scrivevano per complimentarsi con lei. In casa Falciai: "Sono orgogliosa di Ginevra – ha commentato la sua allenatrice Cristina Cammelli, che in tanti anni di carriera ha portato ad alti livelli tantissime ginnaste – è stata la sua prima uscita internazionale in maglia azzurra e torna in Italia con una medaglia di bronzo. La soddisfazione più grande è stata la sua gestione in una pedana internazionale".

La società torna da Atene con un sesto posto all around, un sesto posto nella finale al nastro e, appunto, una medaglia di bronzo nella finale alle clavette.