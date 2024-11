Rlc Sistemi al cardiopalma. Vittoria ai supplementari

Vittoria molto importante per la Rlc Sistemi in serie B regionale femminile. Le pratesi, al termine di una partita non adatta ai deboli di cuore, si sono imposte dopo due tempi supplementari per 66-62 su Pink Basket Terni, riuscendo a rimanere nel gruppo di squadre al terzo posto in classifica a 10 punti. Partita equilibrata, dal basso punteggio, con le due squadre che chiudono all’intervallo lungo sul 25-22. Nel terzo quarto la Rlc Sistemi non riesce a scrollarsi di dosso la squadra ospite, che alla sirena rimane a 7 punti di distanza (39-32). A 5’ dal termine Terni piazza un parziale di 6-0 che le consente di impattare il punteggio (45-45). Nel finale succede di tutto. Prato non trova la via del canestro, le ospiti sono brave ad approfittarne e a trovare la tripla del vantaggio a 58’’ dalla fine ( +1). Altro attacco infruttuoso per le locali e poi una sanguinosa palla persa consente a Terni di issarsi sul +3 a 13’’ dalla fine. Coach Pilli con un time-out disegna la rimessa e Sautariello segna la tripla del pareggio, mandando la partita all’over-time (53-53). Nel primo supplementare l’unico canestro dal campo porta le ospiti in vantaggio sul 53-55. La squadra pratese va in lunetta a 25’’ dalla fine e pareggia. Si va al secondo over-time. La squadra di casa mette in campo tutte le energie e si aggiudica il match. Il tabellino pratese: Peri, Sautariello 16, Morello 4, Mandroni 17, Billi 4, Trucioni 11, Ponzecchi 6, Popolo, Cipolletta ne, Franchini 8. All. Pilli.

L.M.