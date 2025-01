Roller, beffa a Viareggio. Cercasi riscatto a Sarzana

Il veleno è doppiamente concentrato nella coda. Chiedere all’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sorpassato in extremis a Viareggio nell’ultima partita del girone d’andata. All’atto pratico, comunque, il 4 a 3 incassato per opera del GB Mec Cgc. Viareggio non innesca cambiamenti per quanto riguarda la qualificazione alla Coppa Italia. Il quintetto monzese, malgrado la beffarda battuta d’arresto, ha mantenuto la settima posizione, già presidiata prima dell’amara trasferta in Toscana.

Di conseguenza, nei quarti di finale del trofeo tricolore, la squadra allenata da Ivan Jaquierz affronterà in sfida unica a Forte dei Marmi martedì 28 gennaio (ore 20.45) La Canniccia Motor Club V.H. Forte. Monza, insomma, si troverà di fronte i campioni d’Italia in carica, attuali proprietari della seconda posizione in campionato. Meno impervio, ma comunque complicato, è il confronto di campionato che l’Hrcm avrà domani sera al PalaTori di Sarzana (ore 20.45) con i padroni di casa.

La compagine ligure, nelle scorse annate quasi sempre indigesta alle stecche biancorossazzurre, al momento è quart’ultima. Un piazzamento inferiore alle attese della formazione rossonera. Ma l’Hrcm, sulla piccola pista di Sarzana, si è quasi sempre trovato a disagio. Domani, oltretutto, i padroni di casa dovrebbero far debuttare il neo acquisto Santiago Manrique, attaccante della nazionale argentina Under 19.

Il neo rossonero ha disputato a Novara i mondiali di categoria insieme ai connazionali Valentin Marzonetto e Juan Velazquez, ora in forza all’Hrcm. Gli ospiti, in ogni caso, faticheranno a cancellare la sconfitta di Viareggio, concretizzatasi in un “caldissimo“ e convulso finale. "Lasciando da parte ogni giudizio su quest’ultima partita - sottolinea il vicepresidente Franco Girardelli - la squadra ha fatto bene. Ha solo peccato d’inesperienza in alcune occasioni".