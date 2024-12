Roller Scandiano e Correggio Hockey pareggiano 3-3 nel derby di Serie A2

ROLLER SCANDIANO 3

CORREGGIO HOCKEY 3

ROLLER SCANDIANO: Raveggi, Montanari, Busani, Stefani, Deinite, Roca, Beato, Barbieri, Herrero, Vecchi. All. Mariotti.

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, M. Pedroni, Menendez, Cinquini, Righi, Caroli, Casari, Tudela, Holban, F. Pedroni. All. Granell.

Arbitro: Trevisan di Viareggio.

Reti: p.t. 2’15’’ Menendez, 15’28’’ e 18’26’’ Stefani; s.t. 4’54’’ M. Pedroni, 10’45’’ Herrero, 13’20’’ Caroli.

Note: spettatori 200 circa. Tiri diretti: Scandiano 0/2, Correggio 0/1.

Forse non era il risultato in cui speravano, ma Scandiano e Correggio impattano 3 a 3 il primo derby del campionato di Serie A2 ed entrambe si mantengono imbattute.

Correggio con 7 punti è in testa alla classifica al pari del Breganze, Scandiano è più indietro a 2, ma con un partita in meno. Il Centro Palmer inizia la sfida con Raveggi, Deinite, Roca, Herrero e Barbieri, mentre la Bdl Minimotor oppone Salines tra i pali, Manuele Pedroni, Menendez, Casari e Holban. Assente Righi, con Tudela ancora a mezzo servizio. Al 3’ in vantaggio gli ospiti con un tiro dalla distanza di Menendez, al 16’ Stefani sbaglia il tiro diretto, ma poco più tardi concretizza da sotto misura su assist di Roca. Stefani si ripete e si va al riposo sul 2 a 1. Al 5’ Manuele Pedroni impatta le sorti e Correggio ha la possibilità di andare in vantaggio con il tiro diretto di Casari che non sortisce effetto. Scandiano è pure in inferiorità numerica, ma Roca fa partire il contropiede con Herrero a realizzare 3 a 2. Poco dopo, però, gran numero di Caroli e 3 a 3 definitivo, anche se nel finale il Roller colpisce due pali clamorosi e va più vicino al successo.

"Non sono mai soddisfatto per natura – dice Mariotti, il mister scandianese – e non posso esserlo dopo questo derby finito credo con un risultato giusto. Noi non siamo partiti bene, poi però abbiamo rivoltato il risultato e in vantaggio dovevamo gestire meglio la gara. La mia è una squadra giovane deve crescere tanto".

"Un punto mi soddisfa – ribatte il tecnico correggese Granell – e alla fine il risultato ci sta. Nel primo tempo ci siamo fatti rimontare, ma nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento, dimostrando più carattere e ritrovando le giocate che proviamo in settimana. Non perdiamo da tempo e questo ci dà una fiducia extra, dobbiamo solo continuare così".

Claudio Lavaggi