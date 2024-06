Romanin allunga e stacca il pass per Dubai

Il giovane Filippo Romanin vince sulla 10km in acque libere. Nell’ultimo fine settimana si è svolta a Cattolica la prima tappa italiana del 2024 dell’Oceanman race.

Quattro sono le competizioni in programma sulle distanze dei 10 km, la half-Ocean, da 5 km, lo sprint e la gara kids da 2km. Oltre 700 partecipanti alla tappa Oceanman cattolica nelle varie distanze di gara, di questi 108 partenti per la distanza dei 10km.

Una distanza che ha visto in gara anche i nuotatori ferraresi della società ‘Acqua time, tra questi il 17enne Filippo Romanin (2006), primo classificato assoluto in 2h7’38’’ e quinto posto per Alessio Bertoncini (2005) in 2h14’48’.

Una vittoria che consente a Filippo di staccare il pass per la fase finale di Oceanman, che si svolgerà a Dubai nel mese di dicembre prossimo.

A fare un bilancio dell’iniziativa l’allenatore della formazione ferrarese Acqua time Cristian Minisgallo, che ricorda come: "I ragazzi si allenano quotidianamente nell’impianto natatorio di Occhiobello, gestito da Pool4.0.

È stata la prima uscita stagionale in acque libere, in preparazione del campionato italiano assoluto di fondo che si terrà a Piombino dal 28 giugno al 1° luglio, dove i ragazzi nuoteranno le prove sui 10km, 5km e 2,5km.

Grande soddisfazione per il risultato ottenuto in questo momento della stagione agonistica.

Tutti i ragazzi – prosegue Minisgallo –, dalla prima squadra agli esordienti e ai più piccolini del gruppo propaganda, si allenano con grande impegno costanza e sacrificio".

In conclusione, l’allenatore Cristian Minisgallo aggiunge: "Rivolgo un ringraziamento particolare alla nostra società, che ci garantisce la tranquillità di poter allenarci tutto l’anno su più strutture, infatti, a breve la preparazione si sposterà alla vasca da 50 metri di via Bacchelli a Ferrara".

Mario Tosatti