Royal Golf La Bagnaia. ’Race to the Winter’. Il fiorentino Falvo vince grazie a un giro in 81 colpi Sommario: Conclusa la terza tappa della Race to the Winter al Royal Golf La Bagnaia, Edoardo Riccardo Falvo vince la gara individuale. Il percorso senese incanta i giocatori, mentre il circolo si prepara per eventi gastronomici a dicembre.