Rubiera: ciao Canovi, arriva Arrigoni. Serra e Cantergiani lasciano la Self

Non si può propriamente parlare di un "mercato" nell’atletica leggera, ma da domani scattano ufficialmente i trasferimenti degli atleti e diverse cose bollono in pentola proprio in questi giorni, visto che alcuni passaggi sono già di fatto avvenuti.

Per la nuova legge sullo sport ora i vincoli sono biennali e gli atleti saranno svincolati con più facilità, salvo l’eventuale pagamento di un’indennità di preparazione stabilita dalla federazione, con massimali per ciascuna categoria.

Diversi sono i trasferimenti ufficializzati dalle vare società reggiane, alcuni davvero importanti come i due della Corradini Rubiera, uno in uscita e uno in entrata: Viola Canovi, sedicenne velocista azzurra, passa alla Fratellanza Modena, mentre Sara Arrigoni, promettente mezzofondista 19enne ma oggi infortunata, arriva dal Cus Parma e sarà allenata da Stefano Baldini. La società gialloverde punta molto su questa new entry che debutterà tra le Promesse, una volta che avrà recuperato interamente il tono fisico. La Canovi, che si trasferirà anche a livello abitativo nel modenese, manterrà come allenatrice Loredana Riccardi e dal 2 gennaio sarà presente al raduno di Formia con i migliori azzurrini di tutta Italia.

A Tirrenia, sempre da dopodomani, per la Corradini Rubiera sono convocati anche i promettenti mezzofondisti juniores Alessandro Casoni e Sofia Ferrari.

La Self Montanari e Gruzza perde due valide pedine, il 19enne marciatore romagnolo Cristian Serra (alla Fratellanza Modena che ha già numerosi reggiani tra le sue file come Sandra Milena Ferrari, Michele De Berti, Alexandru Zlatan, Alessia Baldini e altri ancora) e l’eptatleta Lucia Cantergiani, che alla Quercia Trento va però in prestito per motivi di studi universitari.

Da valutare la permanenza a Modena del fortissimo master Bokar Badji, da pochi mesi italiano a tutti gli effetti.

Dalla società con cui collabora a Sant’Arcangelo di Romagna sono in arrivo alla Self ben 18 allievi, molti dei quali sono prospetti interessanti. La "colonia" riminese della Self arriva ora a una cinquantina di atleti.

L’Atletica Reggio non comunica parte dei suoi nuovi acquisti, ma ufficializza due esperti mezzofondisti provenienti dal Modena Runners Club, Lotfi Gribi (35 anni) e Saimir Xhemalaj (30 anni), quest’ultimo specialista di trail oltre che di corse campestri.

L’Atletica Castelnovo Monti ha due giovani in uscita, il 19enne Davide Rondanini che si iscrive all’Università di Parma e gareggerà per il Cus, oltre alla lanciatrice allieva Alessandra Paglia che passa alla Fratellanza. All’Atletica Guastalla-Reggiolo, infine, sono in arrivo alcuni giovani dalla bassa mantovana.