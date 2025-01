Rugby. Cus al lavoro nel turno di riposo. In campo il 26 contro Formigine

Archiviate le vacanze, è tornato a faticare il Cus che, agli ordini di Cavicchi e Michelotto, questa domenica resterà alla finestra alla ripresa della C di rugby, in virtù del programmato turno di riposo. Un’ulteriore settimana di stop che non sembra dispiacere troppo allo staff bianconero: la natura di “squadra universitaria”, difatti, ha fatto sì che l’attività in campo sia di fatto stata sospesa per quasi due settimane, ed ora l’obiettivo principale sarà quello di riprendere da dove si era rimasti.

Per ritrovare una forma ottimale e ritrovarsi negli schemi di gioco, per stasera è stata programmata a Ferrara un’amichevole con Mantova, allenata dall’ex Dario Gargano. Un test veritiero e probante per riassaggiare il campo e il contatto, al cospetto di un avversario che ha vinto in scioltezza, da imbattuto, la prima fase della C lombarda ed ora si appresta ad affrontare i playoff per il salto di categoria.

In attesa del ritorno a ranghi completi, che avverrà verosimilmente ad inizio della prossima settimana, ci sarà spazio per far ruotare tutti gli effettivi e testare assetti nuovi. Come detto la C domenica torna in campo con la capolista Parma che farà visita al fanalino di coda Highlanders Formigine, mentre l’inseguitrice Valorugby Reggio non potrà permettersi passi falsi in quel di Imola, ospite di una formazione da non sottovalutare tra le mura amiche nonostante l’avvio in sordina.

Chiudono il programma Carpi-Faenza e Noceto-Romagna, con le squadre di casa sulla carta favorite. Per il Cus ritorno in campionato domenica 26 al Trevisani con Formigine.