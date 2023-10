Rugby: domani delicata trasferta alle 14,30. La Fiorini a Villorba per la svolta

La Fiorini Pesaro Rugby domani alle 14,30 fa visita al Villorba. Entrambe le formazioni sono in cerca della prima vittoria della stagione, con i veneti che precedono i giallorossi in classifica di una posizione, con un punto di differenza. "La squadra sta bene ma è ferita – sottolinea il centro della Fiorini Pesaro Rugby, Richard Paletta –. Con Patavium sapevamo di dover vincere ma siamo stati i nostri peggiori nemici; siamo stati noi a non permettere la vittoria. Sappiamo che la responsabilità è solo nostra, e lo sarà anche in futuro. Il livello di questo girone è molto omogeneo, non ci sono partite in cui possiamo concedere tanto e portare comunque a casa il risultato. Domenica abbiamo sbagliato tanto e abbiamo comunque rischiato di portarla a casa, ma non ce l’abbiamo fatta". Quanto alla gara con il Villorba "la trama è sempre più o meno la stessa. Stiamo facendo particolarmente attenzione agli errori che abbiamo commesso: i calci di punizione e la mancanza di concentrazione nei momenti chiave. Stiamo lavorando tanto sugli aspetti mentali e psicologici, oltre che su quelli tecnici". Sulla partita Paletta dice: "Sarà dura, come tutte quelle di quest’anno. Davanti avremo una squadra vicina a noi in classifica e che giocando in casa vorrà dare tutto, vincere e prendere tutti i punti possibili. Siamo preparati a livello mentale ad aspettarci qualsiasi attacco. Sul lato tecnico a crearci difficoltà potrebbe essere il pacchetto degli avanti, ma stiamo lavorando bene. Sicuramente sarà fondamentale il gioco al piede". Il centro giallorosso aggiunge: "Stiamo facendo un lavoro incessante sugli aspetti che non sono andati bene per fare meglio a partire da domenica a Villorba".

Giovanili. Domani in campo anche la formazione Under 16 che per la finale della Iª fase di qualificazione del campionato regionale sfiderà, alle 11 al Teknowool Rugby Park, i pari età di Fano.

