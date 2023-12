Rugby femminile. Cus corsaro a Torino. Erinni quasi ai playoff

Vittoria e ipoteca sul passaggio alla Poule Scudetto per Le Erinni del Cus Milano Rugby. La squadra guidata da coach Rigosa, impegnata nel fine settimana in casa dell’Iveco Cus Torino Rugby, chiude sul 12-22 (12-15 a metà gara) e si mette alle spalle la sconfitta in casa del Valsugana Padova. "Ci aspettavamo una partita tesa e tirata fino alla fine e così è stata - ha dichiarato il coach delle Erinni - le ragazze sono state brave a reagire nel momento di difficoltà, dovuto al giallo comminato ai nostri danni, e a condurre in porto una vittoria per la quale abbiamo lavorato duramente in questi primi tre mesi di allenamenti". Verdeblu avanti al 10’ con la meta di Pagani, a cui fa seguito quella di Corsini al 26’, in entrambi i casi non trasformate. Torino trova però altrettante volte la segnatura con Salvatore, nel secondo caso con trasformazione di Sacchi che porta la squadra di casa avanti sul 12-10. Ci vuole un’altra meta, di Petrik Vidal, per riptorsi avanti e chiudere col punteggio a favore la prima frazione. Nella seconda di nuovo Corsini mette al sicuro il risultato e la trasformazione di Verocai Galli mette il Cus a distanza di sicurezza.

Per le torinesi era l’ultima possibilità di riprendere in mano la corsa per entrare tra le prime due del girone 1 che accedono alla fase successiva, visto il risultato a favore di Milano anche nel primo confronto tra le due squadre. Le meneghine salgono così a 14 punti contro i 5 delle avversarie di giornata a due turni dal termine del girone. Mentre Valsugana guarda tutte dall’alto a quota 20, Calvisano è ferma a zero punti dopo la sconfitta in casa per 76-0 proprio contro la squadra veneta.

Nel prossimo fine settimana derby lombardo tra la squadra milanese e quella bresciana.

M.T.