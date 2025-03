Rugby. I Diavoli hanno cuore, ma in finale ci va Rovigo

Rovigo 21 valorugby 15

FEMI-CZ ROVIGO DELTA: Mostert (59’ Bini); Vaccari, Moscardi, Uncini, Belloni; Thomson, Visentin (50’ Krsul); Casado Sandri, Sironi, Meggiato (50’ Berlese); Ferro (cap.)(50’ Zottola), Steolo (65’ Paganin); Swanepoel (56’ Tripodo), Giulian (41’ Cadorini), Leccioli (74’ Della Sala). All.: D.Giazzon.

VALORUGBY EMILIA: Bruno; Lazzarin, Majstorovic (60’ F.Schiabel), Bertaccini (cap.), Mastandrea (68’ Mussini): Renton, Cuoghi (62’ Farolini); Ruaro, Esposito (54’ Dav. Rimpelli), Paolucci; Du Peez (41’ Schinchirimini), Pisicchio; Rossi (50’ Pavesi), Cruz (50’ Silva), Diaz (50’ Mazzanti). All.: M.Violi.

Marcatori: 2’ cp Renton, 14’ cp Thomson, 22’ cp Thomson, 39’ meta Belloni tr Thomson; 44’ meta Pisicchio tr Cuoghi, 45’ meta Steolo, 75’ cp Thomson, 79’ meta Renton.

Arbitro: F.Rosella, di Roma.

Note: nessun cartellino, spettatori 1450.

La Coppa Italia conquistata nel 2019 e sollevata al cielo da Farolini rimarrà ancora sola nella bacheca granata. A Rovigo lo squadrone polesano batte gli uomini di Violi per la terza volta in questa stagione e vola alla finale di Coppa, nella quale i rossoblù affronteranno le Fiamme Oro Roma, vincitrici a sorpresa a Padova sul campo del Petrarca.

Partita equilibrata, al “Battaglini”, come equilibrati erano stati i due precedenti stagionali.

Il primo tempo vive di poche occasioni: Renton, costretto al ruolo di kicker per l’assenza forzata di Ledesma e Pescetto, porta in vantaggio i granata, ma Rovigo inizia presto a mostrare un lieve predominio e si procura due punizioni che Thomson (come al solito) non sbaglia. A due minuti dall’intervallo il team di casa apre un break pesante con la meta del giovane ala Belloni. Al riposo, 13-3.

A inizio ripresa i granata tornano sotto con una meta di Pisicchio trasformata da Cuoghi, ma la reazione di Rovigo è immediata e i polesani si riportano subito oltre break con meta di Steolo.

Si entra nell’ultimo spicchio di partita, quello nel quale più affiorano carattere e stanchezza. Reggio ci prova, però Rovigo riesce a mettersi al sicuro con un nuovo cp di Thomson e la meta finale di Joshua Renton, neozelandese indomito, serve solo a rendere più giusto lo scarto.

Finisce 21-15; per la terza volta in questa stagione i Bersaglieri battono i Diavoli senza segnare più mete: 2-2, 1-2 in campionato, due mete per parte ieri. Ma naturalmente il rugby non è solo mete, è anche conquista, disciplina e calci di punizione. I veneti vanno in finale, i Diavoli devono subito rituffarsi mentalmente nella difficile corsa ai playoff che li attende in campionato.