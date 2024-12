Rugby. Il Cus regge un tempo, poi Valorugby allunga

Passa Valorugby al Trevisani, al termine di ottanta intensissimi minuti, ma il finale di 10-43 penalizza oltremodo il Cus probabilmente migliore di stagione. Coma da previsione Reggio non vuole lasciare nulla di intentato e già dal foglio gara si capisce che sarà un pomeriggio duro per i bianconeri di casa: Pagnani, Mussini, Rimpelli, Kakaliashvili e Cruz (tutti atleti della massima serie) vanno ad innalzare copiosamente la qualità dei granata. Prima parte di gara sul filo dell’equilibrio (10-10), ma il giallo sventolato a Fant costringe Ferrara in inferiorità e, soprattutto, a capitolare altre due volte prima dell’intervallo, cui si arriva sul 10-24. A questo punto comincia a piovere sul bagnato: Taddia si vede sanzionato col rosso e ogni errore viene punito da Valorugby, che passa altre tre volte.