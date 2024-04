Rugby. Il Cus saluta con Carpi. L’addio di coach Dardani

Ultima di campionato per il Cus, che in anticipo di un’ora (fischio di inizio alle 14.30j ospita al Trevisani il Carpi. Ottanta minuti che saranno ricchi di significati per il Cus, che saluta il tecnico Dario Dardani dopo sei stagioni in bianconero. L’allenatore rodigino aveva da tempo maturato questa decisione, sicuramente sofferta vista l’emozione che traspare già in fase di presentazione del match. Sulle spalle di Dardani, che non si è mai sottratto alle proprie responsabilità, il difficile periodo Covid, tutto ciò che ne è seguito e l’avvicendamento a livello societario della scorsa estate: i ragazzi vorranno salutarlo al meglio al cospetto di un avversario che con qualche giornata di anticipo ha raggiunto l’obiettivo minimo di stagione, evitare i play out. Per i bianconeri tutti disponibili ad eccezione di Namari, che completa una virtuale staffetta con Susa, oggi recuperato.