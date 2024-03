Rugby: l’intervento del presidente Raspini. "Vasari x per il Meyer»

AREZZO

Il Vasari Arezzo Rugby organizza, con la collaborazione dello studio di Architettura e Ingegneria AT1 Group, la seconda edizione del torneo di rugby under 8 a favore della Fondazione dell’ospedale Pediatrico Meyer. L’iniziativa, che si chiama "Vasari x per il Meyer" vedrà coinvolte squadre formate da bambini sotto i nove anni che giocheranno insieme nella casa del Vasari Arezzo. L’appuntamento è per domani al campo da rugby a partire dalle ore 10. "L’impegno principale che il Vasari Rugby prende verso le famiglie che ci affidano i loro bambini è quello di avere un valore educativo ed inclusivo" afferma il presidente del club Giovanni Raspini.

"Crediamo che i valori si possano trasmettere solo con azioni concrete: una mattina di festa condivisa con altre squadre under 8 della Toscana, che come noi hanno a cuore la salute ed il benessere dei bambini, per raccogliere fondi per il prezioso lavoro di ricerca che viene svolto in questo ospedale d’eccellenza. Invitiamo tutti gli aretini e non solo – conclude Raspini – a venirci a trovare al campo da rugby per vivere insieme a noi la gioia e la bellezza del nostro sport".