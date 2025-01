Rugby Nel torneo riservato agli Under 12. Gli Apuani fanno festa: "La vittoria ci premia per il lavoro svolto»

Festa del rugby al centro sportivo San Carlo Borromeo organizzata dagli Apuani Rugby in collaborazione con il Rugby Spezia. Messe alle spalle le feste, la palla ovale è tornata per una festa riservata alla categoria degli Under 12 (nella foto). La compagine locale nero-fucsia ha disputato partite non facili contro i Titani Rugby, Union Versila Rugby, Florentia Rugby, Scandicci Rugby, Rugby Lucca. Tra acqua, fango e non poca fatica, la squadra massese ha vinto 3 delle 4 partite, aggiudicandosi il torneo.

Grande la soddisfazione di allenatori, genitori e società per i progressi fatti dai ragazzi. "E’ una festa che attendevamo di fare da anni e la giornata è stata un’ulteriore conferma del lavoro svolto dai ragazzi durante l’anno, della attenzione posta durante gli allenamenti e della voglia di migliorarsi giorno per giorno – scrive la società –. Una progressione che ha visto una decisiva accelerata nel 2024 e che sta sfociando in prestazioni di gran livello, mostrando anche competenze tecniche al di sopra della categoria".

ma.mu.