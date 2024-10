Rugby: possibilità di doppio spettacolo per i tifosi reggiani. Sfida ai Lyons in Coppa Italia. Poi in campo scendono le Zebre

Spetta alla cittadella del rugby di Parma, dove spesso si allenano anche le nazionali azzurre, il compito di ospitare Valorugby-Lyons, seconda giornata di Coppa Italia.

Inizio del match alle 16 sul campo “Da Sensi”, uno degli otto terreni da rugby della cittadella.

Con il Mirabello in attesa del via libera dopo i lavori estivi di riqualificazione, si è valutata l’ipotesi Canalina ma alla fine è stata scelta la sede parmense, non solo in virtù della “mission” della società, che già dal nome Valorugby Emilia si propone come club della regione e non solo della nostra città, ma anche per approfittare dell’evento serale previsto nella stessa cittadella del rugby.

Alle 20.30 si sfidano infatti le Zebre e i sudafricani Stormers nella terza giornata di URC (United Rugby Championship, la vecchia Celtic League) e così i tifosi dei Diavoli e gli stessi giocatori granata potranno godersi, volendo, un doppio spettacolo di alto livello.

Valorugby-Lyons ha ingresso gratuito; per la partita serale di URC (Bigi in maglia 16 e l’ex diavolo Garcia in maglia 20), nell’adiacente stadio delle Zebre, biglietti a partire da 10 euro.

I ragazzi di Violi, Randisi & Co. hanno iniziato ottimamente la Coppa battendo domenica scorsa in trasferta l’Hbs Colorno. Nella formazione odierna l’allenatore Violi ha operato vari cambi: Bruno passa centro, Pescetto titolare, Paolucci è capitano, debutta il seconda linea azzurrino Mirenzi, piemontese.

La formazione Valorugby: Farolini; Resino, Bruno, F.Schiabel, Mastandrea; Pescetto, Cuoghi; Ruaro, Esposito, Paolucci (cap,); Schinchirimini, Pisicchio; Favre, Cruz, Diaz. Panchina: Silva, Garziera, Rossi; Mirenzi, Cenedese; D.Schiabel, Ledesma, Gherardi.

Arbitra il pugliese D’Elia, non è prevista diretta video ma in compenso è previsto cielo sereno e niente pioggia.

Coppa Italia, seconda giornata: ore 15 Mogliano-Fiamme Oro; 15.30 Petrarca-Colorno, Viadana-Rovigo; ore 16 Valorugby-Lyons. Riposano Rangers e Lazio.