Rugby A Elite: il Rovigo vince a Vicenza 18-10, ma niente punto bonus

Rovigo, 25 gennaio 2025 – Vittoria in trasferta per la Femi Cz Rovigo nel derby veneto con i Rangers Vicenza. I Bersaglieri rossoblù hanno la meglio, passando per 16-21 in casa dei biancorossi, che nel finale di gara sono riusciti a ricucire con due piazzati di Zaridze, ma hanno fallito l’aggancio nel lungo recupero. Un inizio match dove i due team provano a dettare il ritmo, entrambi però commettono qualche errore di troppo che non permette di segnare punti sul tabellino fino al 21’ con il piazzato del rossoblù Thomson che firma lo 0-3. Al 24’ i bersaglieri scelgono ancora la via dei pali, dopo un calcio a favore, Thomson è preciso ancora una volta, 0-6.

Al 28’ Rovigo inizia a macinare metri: Casado Sandri apre velocemente il gioco a capitan Diederich Ferrario che esegue un calcetto per Lertora che è bravo a recuperare l’ovale e a schiacciare oltre la linea per la prima marcatura di giornata. Thomson, da posizione angolata non centra i pali, 0-11. Al 30’ i padroni di casa ottengono un calcio a favore, optano per i pali e Zaridze fissa i primi tre punti per Vicenza. Al 38’ è Rovigo a rispondere: touche per i rossoblù in prossimità dei ventidue avversari, Giulian esce velocemente dal raggruppamento, ovale prima tra le mani di Moscardi poi in quelle di Vaccari che vola in meta. Thomson aggiunge la trasformazione, 3-18. Al 40’ Vicenza è in attacco nella zona rossa dei bersaglieri, Rovigo resta in quattordici per un giallo a Giulian, i padroni di casa approfittano della superiorità numerica e trovano la prima meta con Ruaro, Zaridze converte e manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 10 a 18. Il secondo tempo si apre al 48’ con Rovigo che guadagna un calcio a favore grazie alla mischia, capitan Diederich Ferrario e compagni optano per i pali: Thomson è preciso, 10-21. Al 53’ Vicenza risale il campo, ottiene un calcio a favore e Zaridze converte, 13-21. Vicenza prova due incursioni nei cinque metri ma i rossoblù sono bravi in difesa e non permettono ai padroni di casa di concretizzare. Al 72’ doppio cartellino giallo: al rossoblu Zottola e al centro del Vicenza Sanchez per comportamenti irregolari. Al 75’ Vicenza opta per i pali dopo un calcio a favore, Zaridze porta così sotto break i padroni di casa, 16-21. Al 80’ i rossoblù vengono puniti con un altro cartellino giallo, questa volta ai danni di Sanavia. Vicenza è in forte pressione nei cinque metri dei bersaglieri, prova vari pick and go e anche ad aprire il gioco, ma la difesa di Rovigo però è brava a respingere l’avversario e a non permettere così la meta. Rovigo conferma la terza posizione, ad un punto dal duo di testa Viadana e Petrarca, mentre Vicenza aggancia temporaneamente Mogliano, domani alle 16 in campo davanti al pubblico di casa in diretta Rai Sport contro HBS Colorno. “Riparto dal risultato positivo, perché potevamo perdere, alla fine la nostra difesa è stata davvero buona, dice Davide Giazzon, coach del Rovigo. Non guardiamo sempre gli aspetti negativi: oggi il carattere messo in campo dai ragazzi è stato efficace e ci ha fatto guadagnare quattro punti importanti per la classifica, fanno bene al morale della squadra. Ci sono sicuramente molti aspetti dove dobbiamo migliorare, ma voglio fare i complimenti ai ragazzi per non aver mollato e per averci ceduto fino alla fine. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile in un campo ostico, ripartiamo da qui”.

Marcatori e formazioni

Marcatori: p.t.: 21’ cp Thomson (0-3); 23’ cp Thomson (0-6); 27’ m Lertora (0-11); 30’ cp Zaridze (3-11); 33’ m Vaccari tr Thomson (3-18); 43’ m Roura tr Zaridze (10-18); s.t.: 48’ cp Thomson (10-21); 51’ cp Zaridze (13-21); 74’ cp Zaridze (16-21)

Rangers Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Capraro, Bordin; Carrio’, Panunzi; Vunisa, Roura ©, Trambaiolo(61’ Tonello); Gomez, Riedo (58’ Eschoyez); Genovese (53’ Avila-Recio), Chimenti-Borrell (70’ Bonan), Traore’ (42’ st Zago).A disp: Pozzobon, Joubert, Gelos. All. Cavinato / Minto

Femi-CZ Rovigo: Belloni (64’ Poet-Belmonte); Vaccari, Diederich-Ferrario, Moscardi (61’ Uncini), Lertora (40’pt-50’st Cadorini 79’ Leccioli); Thomson, Chillon (75’ Krsul); Casado-Sandri, Sironi (55’ Cosi), Paganin; Ortis (43’st Steolo), Zottola; Swaenpoel (40’st Tripodo), Giulian (64’ Cadorini), Leccioli (48’ Sanavia). All. Giazzon