Rugby serie a elite femminile. Le Erinni dominano e si lanciano verso i playoff. Cavlisano cede sotto i colpi delle milanesi: 61-5

Le Erinni conquistano un largo successo per 61-5 contro il Rugby Calvisano e guardano con fiducia ai vicini playoff, in programma nel prossimo anno in Serie A Elite femminile dopo l’ultima delle sei giornate di stagione regolare in campionato. La tappa finale prima della seconda fase sarà quella in casa contro la Valsugana Rugby Padova, affrontata poco fa a campi invertiti con risultati che hanno confermato gerarchie ad oggi ancora favorevoli alla squadra veneta. In compenso il largo successo contro Calvisano conferma la crescita del gruppo milanese che sale a quota 19 punti, mantenendo le sei lunghezze di ritardo rispetto alla capolista, ancora una volta capace di vincere prendendosi senza problemi il punto di bonus (40-0 nella tana dell’Iveco Cus Torino Rugby).

Nella vittoria delle Erinni dello scorso fine settimana ottima prova complessiva per le ragazze di coach Rigosa che passando dopo soltanto tre minuti con la meta di Mora trasformata da Verocai. A segno nel primo tempo anche Corsini con altre due mete, quindi Pagani, Elemi e dopo l’intervallo Severgnini, Turolla, Satragno, Costantini (per il Calvisano) e ancora Elemi. Ottima Verocai dalla piazzolla, tutte a segno le trasformazioni tranne quella in occasione della meta realizzata per il momentaneo 33-0. Una prestazione che è valsa il titolo di miglior giocatrice della sfida.M.T.