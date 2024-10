Rugby serie A. Fiorini: passi avanti ma niente punti. Coach Martino: "A Valpolicella segnali di ripresa»

La Fiorini Pesaro Rugby a Valpolicella guadagna un punto. Al termine di un match combattuto i kiwi giallorossi si accontentano del punto di bonus difensivo. È Valpolicella infatti ad aggiudicarsi la vittoria della seconda giornata del campionato di serie A: 31-24. Come con Casale la Fiorini Pesaro Rugby, nonostante la bella prestazione, si deve accontentare del solo punto di bonus difensivo. Una partita equilibrata che ha visto le due squadre sorpassarsi a vicenda numerose volte. "È stata una sfida strana, che ci ha visto essere dominanti, ma anche commettere falli che hanno regalato punti a Valpolicella – il commento a fine partita del coach Marcelo Martino –. Ogni mischia chiusa si è trasformata in un calcio per noi". C’è da lavorare, ma anche tanto da salvare: "Siamo stati dominanti nelle maul, anche nel gioco aperto siamo andati molto bene, ma siamo stati troppo indisciplinati, soprattutto nella loro metà campo, regalandogli la possibilità di guadagnare terreno e segnare". Sull’avversario dice: "Valpolicella è stata brava ad essere incisiva in ogni occasione che gli abbiamo fornito. Dovremo lavorare molto sulla disciplina e trovare nella squadra la mentalità giusta". La formazione sta giocando bene, ma manca di concentrazione: "Giochiamo bene, siamo dominanti in tutti gli aspetti del gioco ma poi perdiamo concentrazione e paghiamo cari gli errori che facciamo. Questo ci è già costato due partite. Lavoreremo molto sull’aspetto tecnico e mentale".

b. t.