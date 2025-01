Rugby serie A. Valsugana indigesta per la Fiorini che sorride solo in serie C

Valsugana amara per la Fiorini Pesaro Rugby in serie A. In un campo reso pesante dalla pioggia sono stati i veneti a guadagnare la vittoria per 24-13. I kiwi giallorossi iniziano bene il match, portandosi rapidamente in attacco, mantenendo il possesso dell’ovale e sbloccando il punteggio al 10’ minuto grazie a un calcio di punizione (0-3). Valsugana però non ci sta e riprende il possesso del gioco. I pesaresi perdono concentrazione commettendo numerosi errori, i veneti cinici non si lasciano sfuggire l’occasione guadagnando calci di punizione e mettendo a segno 2 mete di maul che portano il punteggio sul 14-3. La Fiorini cerca di reagire e guadagna un altro calcio piazzato che riduce le distanze (14-6), ma Valsugana spegne rapidamente le speranze giallorosse con un’altra meta di maul che chiude il primo tempo sul 19-6. Nel secondo tempo i cambi ridanno grinta alla formazione pesarese. Nella seconda frazione si vede in campo una Fiorini Pesaro Rugby più concentrata, che riesce a mantenere di più il possesso di pala, e ad attaccare. I giallorossi impongono il gioco e arriva l’unica meta di giornata, targata Rios, che porta il punteggio sul 24-13. Nonostante i tentativi della formazione ospite, il campo pesante e il fango rendono difficile il gioco dei pesaresi e infrangono le speranze di rimonta. Torna a casa con il sorriso, invece, il secondo XV giallorosso che sul campo dell’Unione Rugbistica Anconitana, per il campionato regionale di Serie C, si è imposto per 21-24. "Valsugana ha fatto quello che ci aspettavamo, un gioco semplice ma efficace" commenta così il match l’allenatore giallorosso Marcelo Martino -. Il campo era in pessime condizioni, soprattutto nel secondo tempo".

Beatrice Terenzi