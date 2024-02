Rugby serie B. L’Emil Banca va di fretta

Giornata perfetta per le formazioni di rugby bolognesi. Vince l’Emil Banca che passa facile-facile 57-8 a Formigine in casa degli Highlanders. Successo netto e mai in discussione per la formazione di Francesco Brolis che vince e convince in casa del fanalino di coda. Soavi e compagni non hanno dato scampo ai rivali, confermando la loro qualità, ma anche una solidità fondamentale per poter puntare a un obiettivo di vertice.

Emil Banca avanti al 10’ con meta e trasformazione di Abad. Soavi allunga il break al 16, poi dopo un penalty del Formigine, arrivano altre 4 mete con Giacalone, Signore, De Napoli e Soavi oltre a due trasformazioni per il 3-36 dell’intervallo. Nella ripresa Formigine segna la meta della bandiera, poi è di nuovo monologo Emil Banca altre tre mete con Esteki, Soavi e Biondi e altrettante trasformazioni di un eccellente Abad.

Vince e convince anche il Pieve. La formazione di Renzo Balboni dopo la vittoria nel derby, si ripete anche a Jesi imponendosi 3-30, conquistando il punto di bonus mete addizionale. Primo tempo equilibrato e concluso sul 3-3, poi nella ripresa il Pieve cambia marcia e alla fine si impone nettamente, complice anche dei tanti gialli che hanno punito uno Jesi indisciplinato.

Le quattro mete della ripresa portano la firma di Preda, Ciffolillo, G. Rosso e Cocchiarella, a cui vanno aggiunti una trasformazione e 2 penalty di Govoni e una trasformazione di Marzocchi. Un successo che vale il sesto posto in classifica per il Pieve che scavalca proprio lo Jesi.

Le altre gare: Cus Siena-Romagna 10-98, Colorno-Modena 38-10, Firenze-Unione San Benedetto 23-34, Lions Amaranto-Gubbio 38-11.

La classifica: Romagna 67; Colorno 57; Bologna 55; Modena 52; Unione San Benedetto 39; Pieve 34; Jesi 31; Cus Siena 24; Gubbio 23; Lions Amaranto 20; Firenze 14; Highlanders Formigine 8.

Filippo Mazzoni