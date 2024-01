Rugby serie B: si torna in campo il 14 gennaio contro Cus Siena. Emil Banca scommette sul 2024. Tredici partite per la promozione

Anno nuovo vita nuova. L’EmilBanca Bologna prova a voltare pagina e a ripartire con rinnovato entusiasmo in vista di un 2024 da vivere da protagonista. Chiuso dicembre con la sconfitta di Jesi, la formazione di Francesco Brolis è attesa da un nuovo anno in cui l’obiettivo rimane la promozione in serie A, anche se l’attuale classifica vede Soavi e compagni rincorrere la capolista Romagna a 8 punti di distacco. La sconfitta con lo Jesi costringe i ragazzi di Brolis a non sbagliare più un colpo da qui al termine della stagione per recuperare il passivo che li divide dalla testa della classifica.

Tredici sfide tutte da vincere e da fare proprie anche con il punto di bonus mete per i rossoblù che nonostante il distacco hanno tutte le carte in regola per tornare in scia del Romagna e provare a scavalcare in graduatoria la formazione cesenate. Alla ripresa del campionato, il 14 gennaio, i bolognesi ospiteranno al centro sportivo Bonori il Cus Siena, con la squadra che, già da mercoledì, ha ripreso ad allenarsi di buon ritmo in vista della sfida con i toscani.

La classifica: Romagna 42, Bologna 34, Modena e Colorno 32, Jesi e Unione San Benedetto 24, Pieve e Cus Siena 23, Gubbio 17, Lions Amaranto 11, Firenze 8, Highlanders Formigine 2.

f. m.