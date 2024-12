Rugby serie C. Due mete di Pezzi:. Imola battuta e superata

Splendida prestazione dell’ErLux Rugby Forlì, che espugna 5-22 il campo di Imola e la scavalcare nella classifica del campionato di serie C promozione: ora i biancorossi sono quarti a parimerito con Carpi e Ferrara. Nonostante le condizioni climatiche a dir poco avverse, una prestazione maiuscola ha regalato il successo ai ragazzi di coach Paolo Temeroli. Ben quattro le mete dei forlivesi: due per Pezzi e una a testa per Cerchier e Coppola, più una trasformazione di Ghetti. Dall’altra parte, una sola meta realizzata da Imola.

Altri risultati: Parma-Reggio Emilia 19-12; rinviate per maltempo Noceto-Ferrara e Formigine-Faenza.

Classifica: Parma 19; Reggio Emilia 16; Noceto* 15; Forlì, Ferrara* e Carpi 11; Imola 8; Faenza* 5; Formigine* 0 (* una partita in meno).

Per quel che riguarda il fine settimana del settore giovanile del Rugby Forlì, l’under 16 mista Imola/Forlì è caduta in casa contro il Carpi 10-38, mentre l’under 18 è finita ko nella trasferta di Colorno 21-3.