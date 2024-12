Volley, nello staff granata. Taranto e Bettarelli cureranno l’immagine

Dopo l’inserimento nello staff di Federica Taranto (nella foto), come responsabile immagine della 4 Torri Volley, un’altra importante presenza andrà ad affiancarla.

Si tratta di Giulia Bettarelli, che nella società avrà il ruolo di vice direttrice operativa.

Le ragazze saranno presenti sia nelle partite che agli eventi che si svolgeranno durante la stagione 2024/2025 al fianco di Giorgio Ferroni, direttore operativo, e Federico Sandonati.

Sul fronte prima squadra, appuntamento per tutti per oggi pomeriggio alle 17,30 al palasport, in occasione del match casalingo dei granata contro Bassano.

re. fe.