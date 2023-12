Rugby serie C. Essepigi chiude al primo posto

La Essepigi Fano Rugby chiude il 2023 con il primo posto nel campionato di serie C in coabitazione con il Città di Castello. Un traguardo che nasce dall’ultima vittoria contro la Ternana. Sono quindi per ora sette i successi dei fanesi in questa prima parte di stagione. La Essepigi Fano Rugby conclude il girone di andata a quota 35 punti, dai quali ripartirà domenica 14 gennaio ospitando al "Falcone-Borsellino" la Banca Macerata Rugby. "Sono soddisfattissimo del girone di andata, anche perché siamo in testa dalla prima giornata nonostante il passaggio a vuoto, l’unico fin qui, con Città Di Castello – commenta capitan Breccia –. La squadra è stata brava ad assorbirlo, dimostrando di essere cresciuta ulteriormente a livello mentale. Inoltre non abbiamo mai schierato la formazione tipo"

b.t.