Rugby: serie c. Imola a valanga contro Guastalla:. Ceglia detta legge con cinque mete L'Imola Rugby trionfa contro il Guastalla con un netto 66-5. Damiano Ceglia segna cinque mete e riceve la storica trombetta della madre come omaggio. Paolo Ricci Bitti, ex giornalista sportivo, viene ringraziato per la sua carriera nel rugby italiano.