RUGBY SERIE C. L’ErLux ospita la super capolista

Ultima partita di serie C Promozione per l’ErLux Rugby Forlì, che saluta il campionato regolare 2023-24 all’Inferno Monti oggi alle 15.30 sfidando i Lyons di Piacenza. La formazione emiliana, già certa del primo posto, viaggia con un ruolino di marcia decisamente invidiabile, ovvero con il 15/15 sotto la casella ‘vittorie’. "Proveremo a proporre il nostro piano di gioco contro la squadra più forte del campionato – commenta il co-coach e allenatore della 3/4 forlivese Jeronimo Gascon –, con la speranza di farci forti al Monti e di vincere contro la prima in classifica che non ha lasciato scampo a nessuno". Una sfida decisamente ardua per i biancorossi, già matematicamente penultimi e certi di partecipare alla fase ranking, ovvero una sorta di spareggi playout, ma che proveranno a metterci tutto il loro impegno per portare a casa un risultato che faccia morale.

Le altre partite: Parma-Faenza, Cus Ferrara-Carpi e Guastalla-Bologna Club. Turno di riposo per Imola.

e. ma.