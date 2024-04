Rugby serie C1. Essepigi Fano travolgente con la Ternana, ora i playoff con i cadetti di Parma

Obiettivo centrato in pieno per la Essepigi Fano Rugby, che sbarazzandosi perentoriamente della Ternana ha trionfato nel girone umbro-marchigiano del campionato di C1 e adesso affronterà la cadetta del Rugby Parma di serie A nella semifinale playoff. Al "Sena Park" di Senigallia, dove la formazione fanese è stata costretta ad emigrare provvisoriamente per le proprie gare interne nel periodo di ristrutturazione del "Falcone-Borsellino", i ragazzi guidati dal coach Walter Colaiacomo hanno infatti liquidato con un netto 50-0 i ternani completando la regular season a quota 69 punti contro i 67 del Città di Castello. "Il punteggio finale è indicativo della nostra prestazione, fatta di intensità, aggressività e ritmo sin dal primo minuto – racconta il capitano rossoblù Gabriele Breccia –. La Ternana ha provato a reagire a inizio secondo tempo, ma senza essere mai abbastanza pericolosa da superare i nostri 22 metri. Diciamo che è stata una prova maiuscola della nostra squadra, che lascia ben sperare in ottica play-off". Quella coi rossoverdi è stata la quattordicesima vittoria stagionale in 16 gare per la Essepigi Fano Rugby, che nel frattempo ha lanciato in prima squadra diversi ed interessanti prospetti plasmatisi nel suo settore giovanile. Il 28 aprile in trasferta ed il 5 maggio in casa i fanesi incroceranno dunque il quindici parmense, mentre l’altra finalista uscirà dal duello fra il Lyons Piacenza e Città di Castello. Breccia tira le somme: "Sempre in vetta, imbattuti in casa, miglior attacco del girone e quasi cento mete"

b.t.