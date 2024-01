Rugby serie C1: LA essepigi reduce da un triangolare e pronta alla ripresa al "falcone-borsellino». Coach Colaiacomo: "Con Macerata, Foligno e Falconara match fondamentali»

La Essepigi Fano Rugby torna in campo domenica al "Falcone-Borsellino" (ore 14,30) contro la Banca Macerata Rugby, gara alla quale si è preparata con un triangolare contro i cadetti del Colorno (Parma) ed i piemontesi del Tre Rose Casale Monferrato: l’una formazione neopromossa in B e rivale dei ragazzi di Walter Colaiacomo nei playoff della scorsa stagione e l’altra pari categoria di Gabriele Breccia e compagni. "I ragazzi scalpitano in vista della ripresa del campionato – assicura coach Colaiacomo – . Ci attende un trittico di partite, contro Macerata, Foligno e Falconara, che bisognerà assolutamente approcciare col piglio giusto anche se le nostre avversarie hanno incontrato difficoltà nel girone di andata. Affrontandole abbiamo infatti visto che sono agguerrite e hanno qualità. Sono fiducioso, perché il gruppo durante la pausa ha lavorato benissimo sotto la direzione del preparatore atletico Giancarlo D’Amen. Abbiamo inoltre cercato di sfruttare al meglio questo periodo per recuperare appieno gli acciaccati, un altro aspetto curato con estremo scrupolo da parte dello staff". L’allenatore rossoblù entra poi nel merito dell’uscita in terra emiliana: "Abbiamo dapprima sostenuto un allenamento congiunto con questa squadra di Casale Monferrato, che porta avanti un progetto di integrazione facendo giocare richiedenti asilo e rifugiati, ed è stato un incontro veramente piacevole e soprattutto formativo per tutti noi. Poi abbiamo condiviso il campo con Colorno, ricevendo risposte molto positive".

b.t.