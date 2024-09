Rugby: si punta alla serie B. Essepigi e Techfem hanno detto sì. Fano ora può pensare in grande

La Essepigi non lascia ed il Fano Rugby raddoppia, potendo contare da questa stagione anche sulla spinta di un secondo importante main sponsor come la Techfem nel suo tentativo di salto in serie B. Con enorme piacere la società del presidente Giorgio Brunacci ha infatti accolto la disponibilità di entrambe le aziende, che rappresentano due eccellenze imprenditoriali del territorio. E’ una graditissima conferma appunto quella della Essepigi: "Siamo lieti di sponsorizzare per il quarto campionato consecutivo la prima squadra del Fano Rugby, perché questo è un binomio che funziona – commenta Luca Farnese, che di Essepigi srl è l’amministratore delegato –. Speriamo che in questa stagione si possa finalmente compiere il salto in B, al quale negli ultimi anni si è davvero andati vicini vivendo assieme tante gioie e prendendoci delle belle soddisfazioni. C’è inoltre grande voglia di tornare a giocare in casa al ’Falcone-Borsellino’, con la curiosità di vederlo profondamente ristrutturato con la storica novità del campo da gioco in sintetico ed altri importanti interventi".

Ha invece deciso di estendere il proprio sostegno alla prima squadra la Techfem, il cui quartier generale è a Fano: "Techfem sostiene oramai il Fano Rugby da una decina di anni, partendo dal Progetto Scuola e dal Minirugby, perché abbiamo visto nella società sportiva rossoblù dei valori positivi ed uno spirito di squadra che sono tipici anche della nostra azienda – spiega Federico Ferrini, managing director di Techfem spa –. Ci appassiona osservare i piccoli che giocano e si divertono"

b. t.