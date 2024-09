Run...Dagiata, foto e vincitori della corsa

Borgo a Buggiano (Pistoia, 15 settembre 2024 - La classica gara podistica “La Run…dagiata” si è svolta sulla distanza di 10 chilometri lungo le strade e sentieri delle colline borghigiane da dove i concorrenti potevano ammirare il panorama bellissimo della Valdinievole, organizzata dal Gruppo Sportivo Run…dagi di con il patrocinio dell’amministrazione locale.

Il successo assoluto della gara è andato a Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana) che conclude la gara in 40’46’’, al secondo posto con un distacco di 2’13’’ si classifica Martin Falasca (Atletica Vinci) e terzo David Silvestri (Montecatini Marathon) a 2’19’’, quarta posizione per Michael Luongo (Atletica Vinci) e quinta per David Galatolo (Atletica Amaranto Livorno).

Nella categoria veterani successo per Federico Badiani (Orecchiellla Garfagnana) che conclude in 42’31’’, davanti a Luca Silvestri (Montecatini Marathon) e David Bianchini (Atletica Montecatini). Antony Ferrari (Orecchiella Garfagnana) è primo nella categoria veterani argento con il tempo di 48’17’’ seguito nell’ordine da Marco Busoni e Alberto Galligani entrambi dell’Atletica Montecatini. Duello in famiglia nella categoria veterani oro dove si sono contesi la vittoria due rappresentanti del Gruppo Marciatori Antraccoli Lucca, Rosario Vitellaro primo classificato con il tempo di 1h11’25’’, secondo Giuseppe Jacopetti.

Nelle donne assolute la vittoria è andata a Ioaana Lucaci che difende i colori della società friulana della Polisportiva Azzano che termina la gara in 44’42’’ seguita a 8’02’’ da Noemi Ferrari (Orecchiella Garfagnana), terzo posto per Elisa Dami (Atletica Vinci) seguono poi Marta Silvestri (Firenze Marathon) e Madalina Lazarescu (Montecatini Marathon).

Ennesimo successo per Damiana Lupi (Atletica Vinci) che conclude la gara in 48’08’’, seconda si classifica Camelia Barboi e al terzo posto Tiziana Dami. Eva Grunwald Toccafondi (Luivan Settignano) si aggiudica la categoria donne veterane argento concludendo in 55’19’’, il secondo posto se lo aggiudica Maricica Lucaci (Gruppo Podistico Alpi Apuane) e il terzo Patrizia Franchi (Gruppo Podistico Cai Pistoia).

Nella classifica di società si classifica per prima la Montecatini Marathon con al secondo posto l’Atletica Montecatini e al terzo Atletica Vinci.

Giancarlo Ignudi